Москва, 2 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. В Московском зоопарке рассказали, как недавно поселившаяся там молодая малайская медведица адаптируется к новым условиям.

Кадр из видео

«У малайского медвежонка хороший аппетит», — заявили в субботу, 2 ноября, в зоосаде «РИА Новости».

Как добавили сотрудники зоопарка, полугодовалая самка не испугалась первого взвешивания. Масса её тела составляет 7,2 кг.

Детёныш малайского медведя пока живёт во внутреннем вольере, чтобы привыкнуть к новым условиям. Её первый ужин в Москве состоял из молочной смеси для выкармливания щенков и пюре из тыквы, манго и банана.

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