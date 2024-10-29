Москва, 29 октября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Детеныш малайского медведя прибыл в Московский зоопарк. Малышке всего семь месяцев, и сейчас она адаптируется и привыкает к новым условиям.

Кадр из видео

Вначале маленькая медведица немного переживала, однако спустя час она успокоилась и даже плотно поела. Её первый ужин в Москве состоял из молочной смеси для выкармливания щенков и специально приготовленного пюре из тыквы, манго и банана. Её кормили из бутылочки, так как она еще совсем юная.

Первую ночь сотрудники провели рядом с медвежонком. Сейчас она знакомится с киперами и осваивает свой новый дом. Посетители пока не могут ее увидеть, так как во время адаптации малышка будет находиться на карантине.

Малайский медведь — самый миниатюрный представитель семейства медведей и самый редкий его вид. В международной Красной книге этот вид числится как находящийся в уязвимом положении.