Москва, 1 ноября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Московский зоопарк в своем Telegram-канале объявил конкурс. Горожан приглашают прислать лучшие моменты с трансляций животных.

Артем Геодакян/ТАСС

Экспертная комиссия рассмотрит присланные видео, скриншоты и мемы и опубликует лучшие в канале. Десять победителей получат в подарок бесплатные билеты в зоопарк на двоих.

За обитателями Московского зоопарка можно наблюдать онлайн на портале mos.ru. Сейчас камеры работают в 10 вольерных комплексах — у панд (Жуи, Диндин и Катюша), азиатских слонов, орангутангов, карликового бегемота Ксюши, рыси, медоедов, сурикатов и гориллы, манула Тимофея. Также трансляция идет с южноамериканской лужайки, на ней обитают капибары, ламы, викуньи и гуанако.