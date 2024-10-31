Сыктывкар, 31 октября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В Республике Коми поймали австралийского страуса эму, сбежавшего с фермы в Пажге в субботу, 26 октября. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил Telegram-канал «112».

Алексей Коновалов/ТАСС

Владельцы экзотической для российских широт птицы заявляли, что вечером в субботу животное подралось с сородичем, вело себя неспокойно, в итоге выломало металлический забор и сбежало. Все эти несколько дней эму бегал по лесополосе. На его поимку были брошены силы волонтёров, но догнать птицу было практически невозможно, так как страусы могут развивать скорость до 50 км/ч. Сбежавший питомец обходил ловушки и сети, а остановить его с помощью шприца с транквилизатором было затруднительно из-за плотных перьев.

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Хозяева рассчитывали, что беглеца удастся изловить тогда, когда у него иссякнут силы. По их словам, страусы могут перенести даже 20-градусный мороз, основной проблемой станет пропитание.

Птицу поймали днём 31 октября и уже везут домой. Владельцы непослушной птицы заявили kp.ru, что вопреки информации в Сети питомца зовут не Вася, а Эмушка.