Сумы, Украина, 2 ноября, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Все объекты Сумского городского водоканала остались без электроснабжения, сообщили в пресс-службе организации.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

В Telegram-канале предприятия уточняется, что в настоящее время объекты переводятся на аварийно-резервное питание. Информация о проблемах с электроснабжением поступила на фоне сообщений о серии взрывов в Сумах.

Официальных заявлений от российских военных об ударах по городу не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 июня 2024 года в Сумах и Сумской области частично пропало электроснабжение. При этом перед отключением электричества в регионе не объявляли воздушную тревогу и не предупреждали о графиках отключения электроэнергии.

В сентябре глава киевского режима Зеленский отметил, что на территории, занятой украинскими силами, уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции. Он также добавил, что многие люди на Украине останутся без света зимой.

15 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 90% объектов тепловой энергогенерации, на территории, которую контролирует киевский режим, уничтожены или повреждены.

В апреле президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Глава государства также отмечал, что, исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы.