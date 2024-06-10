Киев, 10 июня, 2024, 13:44 — ИА Регнум. В Сумах и Сумской области в ночь на 10 июня частично пропало электроснабжение, сообщило украинское издание «Страна. ua».

«Читатели подтверждают, что областной центр обесточен практически полностью», — говорится в сообщении.

При этом перед отключением электричества в регионе не объявляли воздушную тревогу и не предупреждали о графиках отключения электроэнергии. Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по Сумской области в это время.

Сообщается, что к утру в ходе ремонтных мероприятий часть абонентов подключили к электросети, оперативные службы продолжают работы.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня компания YASNO, входящая в украинский энергохолдинг ДТЭК, объявила по всей стране экстренные отключения электричества. Позднее эти меры отменили, отметив, что в случае превышения лимитов потребления электроэнергии в регионах могут ввести графики отключения света.

В Киевской области экстренно отключили электроснабжение 4 июня по указанию оператора системы передачи Украины «Укрэнерго». Это объяснили сложной ситуацией в сети.

Член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк 4 июня предупредил жителей страны, что им нужно готовиться к отключениям электричества зимой. Без света, вероятно, придётся оставаться по 10 часов в сутки. Ситуация в украинской энергосистеме уже сложная, но с приходом холодов будет ещё хуже, подчеркнул политик.