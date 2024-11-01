Москва, 1 ноября, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Непогода, осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный ветер сохранятся в Москве до утра 2 ноября. Соответствующее экстренное предупреждение 1 ноября распространило ГУ МЧС РФ по городу.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 до 10:00 мск 2 ноября в Москве сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Усиление ветра отдельными порывами 15-20 м/с», — уточняется в сообщении.

В ведомстве отмечается, что непогода продлится до 11:00 мск 2 ноября. На севере Московской области ожидаются похолодание ниже нуля градусов, налипание мокрого снега и гололедица. В Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности, до 2 ноября действует предупреждение в связи с сильным ветром, а до 3 ноября — из-за риска образования гололедицы.

Автомобилистам в МЧС рекомендовали в связи с неблагоприятными метеоусловиями снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. Также не рекомендуется парковать автомобили под деревьями. Пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными на улице, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура последнего осеннего месяца в Москве ожидается на 2-2,5 градуса выше климатической нормы, осадков в столице выпадет на 10-30% выше нормы. Первая неделя ноября в Москве ожидается относительно холодной, может сформироваться временный снежный покров. Далее потеплеет, причём заключительная неделя ноября отметится превышением климатической нормы на два градуса.

12 октября, научный руководитель ГидрометцентраРоман Вильфанд предупредил, что грядущей зимой в Москве ожидается неустойчивая погода с частой гололедицей, а также морозами до минус 25 градусов. Также, по его словам, 2024 год может стать самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире.