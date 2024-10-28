Самара, 28 октября, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В составе «Краснодара» голы забили нападающий Джон Кордоба на 42-й минуте и защитник Диего на 49-й. У «Крыльев Советов» отличился защитник Томас Гальдамес на 89-й минуте.

«Краснодар» одержал 10-ю победу подряд и на сегодняшний день занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 33 очка после 13 матчей. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке с 12 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября московский «Спартак» обыграл нижегородский «Пари НН» в 13-м туре чемпионата России. Матч завершился со счётом 2:0. Оба мяча были забиты после перерыва, второй — в добавленные к основному времени матча минуты.

26 октября тольяттинский «Акрон» избежал поражения в матче с махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1.