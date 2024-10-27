Нижний Новгород, 27 октября, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Московский «Спартак» в 13-м туре чемпионата России по футболу в выездной встрече обыграл нижегородский «Пари НН».

Stupnikov Alexander/Global Look Press

Игра завершилась со счётом 2:0. Голы в составе московской команды забили Тео Бонгонда и Шамар Николсон. Оба мяча были забиты после перерыва, второй — в добавленные к основному времени матча минуты.

После этой игры «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), нижегородский клуб с 12 очками располагается на 12-й позиции.

В матче следующего тура чемпионата России по футболу «Спартак» 2 ноября сыграет против ЦСКА, а «Пари НН» днём позже проведёт встречу с грозненским «Ахматом».

Как передавало ИА Регнум, в матче 12-го тура РПЛ «Спартак» на своём поле со счётом 0:3 уступил «Краснодару». Один из мячей забил в свои ворота игрок московской команды Хесус Медина.

В ключевом матче 13-го тура чемпионата России петербургский «Зенит», занимающий 2-ю строчку в турнирной таблице, сыграет с московским «Локомотивом», который располагается на 2-м месте. Игра пройдёт 27 октября в Петербурге.