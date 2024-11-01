Москва, 1 ноября, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Россия и Грузия восстановят дипломатические отношения при желании Тбилиси, но пока правящая грузинская партия не хочет этого. Об этом 1 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Он отметил, что для России действующие грузинские власти не являются близкими. По его словам, они исходят из совершенно других представлений и не хотят восстановления дипотношений.

«Это дело будущего: захотят когда-нибудь восстановить — восстановим, хотя и без дипотношений можно сотрудничать», — сказал Медведев в интервью RT.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на данный момент у республики нет дипломатических отношений с Россией, и Тбилиси не планирует их восстанавливать.

При этом 7 октября Кобахидзе отмечал, что урегулирование отношений с Россией является одним из важнейших приоритетов Грузии на ближайшие годы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 октября заявил, что если власти Грузии выступят с предложениями о контактах, то Россия их рассмотрит. Он добавил, что Москва никогда не уходила от двусторонних контактов.