Тбилиси, 8 октября, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Урегулирование отношений с Россией является одним из важнейших приоритетов Грузии на ближайшие годы. Об этом 7 октября заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией также являются одним из важнейших приоритетов. Наша важнейшая национальная задача — перезапустить отношения с США и Евросоюзом. <…> С нашей стороны предпринимаются все шаги для возобновления отношений», — сказал премьер, представляя предвыборную программу правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Кроме того, Кобахидзе в качестве приоритетных задач обозначил стратегическое партнёрство с Китаем и дальнейшее углубление отношений с Арменией, Азербайджаном и Турцией.

Парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 сентября 2024 года на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что российская сторона готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в нормализации отношений, если сами государства проявят в этом заинтересованность. Потенциальная помощь касается и обеспечения договорённостей о ненападении. По словам Лаврова, власти Грузии признались, что хотят «примирения исторического». Поэтому нет разницы, в каком виде, в какой форме это примирение произойдёт, уточнил глава МИД РФ.

8 августа 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси в ответ на это разорвал дипотношения с Москвой.