Москва, 28 октября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Если власти Грузии выступят с предложениями о контактах, Россия их рассмотрит. Об этом 28 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

EPA/ТАСС

«Если будут какие-то дополнительные предложения о контактах со стороны наших грузинских соседей, конечно, мы их рассмотрим», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Кувейта Абдуллой Аль-Яхья.

Лавров добавил, что Россия никогда не уходила от контактов.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на данный момент у республики нет дипломатических отношений с Россией, и Тбилиси не планирует их восстанавливать.

При этом 7 октября Кобахидзе отмечал, что урегулирование отношений с Россией является одним из важнейших приоритетов Грузии на ближайшие годы.

Лавров 28 сентября заявил, что российская сторона готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в нормализации отношений, если сами государства проявят в этом заинтересованность.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком страны признал их состоявшимися, итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). Правящая партия «Грузинская мечта» набрала в 54,2% голосов, прозападная оппозиция — в сумме 37%.