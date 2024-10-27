Тбилиси, 27 октября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. На данный момент у Грузии нет дипломатических отношений с Россией, и Тбилиси не планирует их восстанавливать, заявил 27 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

AP/TASS Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

«Извините. Нет, нет, нет. Никаких планов на этот счёт нет, потому что 10 процентов территории (Абхазия и Южная Осетия. — Прим. ред.) оккупированы», — сказал Кобахидзе.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская сторона готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в нормализации отношений, если сами государства проявят в этом заинтересованность.

Кроме того, 27 октября Кобахидзе сообщил, что Грузия надеется на перезагрузку отношений с США и ЕС с начала 2025 года. По его словам, нормализация отношений должна входить и в интересы самого Запада.

31 июля глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил о приостановке финансовой помощи Грузии в размере $95 млн из-за принятого в республике закона об иноагентах. Президент США Джо Байден в письме грузинскому президенту Саломе Зурабишвили выразил разочарование законом об иностранных агентах. 10 августа Кобахидзе заявил о готовности перезагрузить отношения с США.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком признал их состоявшимися, а итоговая явка составила 58, 94% (более 2 млн граждан). После обработки 99% бюллетеней выяснилось, что правящая партия «Грузинская мечта» по-прежнему осталась в лидерах с результатом в 54,2% голосов, при этом оппозиция набрала в сумме 37%.