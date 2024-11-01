Москва, 1 ноября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Россия не начала бы специальную военную операцию, если бы Западу во главе с США хватило ума заключить с ней соглашения по безопасности. Об этом 1 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

ИА Регнум

«Если бы западным странам и прежде всего Соединённым Штатам достало гибкости и ума заключить с Россией договор о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было», — сказал он в интервью RT.

Медведев добавил, что США привыкли всех ломать через колено и исходят из принципа исключительности собственных интересов. По его словам, это большая ошибка, которая когда-нибудь их погубит.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров 31 октября исключил вариант развития конфликта на Украине с ничейным результатом, так как он не обеспечит интересы ни одной из сторон.

В феврале президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации. Одна из них — денацификация, то есть запрет неонацистских движений. Глава государства отметил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале заявил, что специальная военная операция будет проводиться до достижения всех её целей, все поставленные задачи будут достигнуты. В июне представитель Кремля в очередной раз указал на важность выполнения всех целей СВО.