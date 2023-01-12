Вашингтон, 12 января, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Когда русские потребовали от США гарантий безопасности год назад, в Вашингтоне сочли эти заявления из Москвы «дипломатическим театром», заявил 12 января бывший американский посол в России Джон Салливан в интервью Foreign Policy.

(сс) U.S. Department of State Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров

Американский дипломат дал оценку обстановке, которая сложилась год назад между НАТО и Россией, вскоре после чего Москва объявила о начале спецоперации на Украине. По словам Салливан, замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал ему два российских проекта договоров о гарантиях безопасности.

И тогда, отмечает Салливан, он понял, что русские имитируют дипломатическую деятельность. По его словам, российская сторона не проявляла заинтересованности, русские «читали по бумагам» и уходили от ответов.

По его словам, русские, несомненно, устроили «дипломатический театр». Цель Москвы, по мнению Салливана, была в том, чтобы получить в итоге юридическое оправдание всему, что сделает затем президент РФ Владимир Путин. У русских появлялась возможность сказать, что они вынуждены для самозащиты начать спецоперацию.

Напомним, Россия выдвинула странам Запада предложение заключить договорённости по гарантиям безопасности в конце прошлого года.

НАТО Москва предложила отказаться от дальнейшего расширения на восток, убрать американские силы и вооружений из Восточной Европы и отказ от размещения в Европе ударных средств, способных угрожать России. Поскольку эти предложения Москвы не нашли поддержки у Запада, 24 февраля было объявлено о начале СВО.

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