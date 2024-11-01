Москва, 1 ноября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» в своём Telegram-канале опубликовала спутниковый снимок североатлантического циклона «Мартина», который в пятницу, 1 ноября, принёс в Москву дожди.

Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»

«Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон «Мартина». Он несёт серьёзную непогоду — ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спутники следят за его движением, а сам снимок был сделан с помощью спутника «Метеор-М». На фото запечатлён окруживший Москву воздушный вихрь.

Ранее синоптик Михаил Леус предупреждал москвичей о резком снижении атмосферного давления к вечеру 1 ноября из-за прохождения «Мартины». По его словам, оно рухнет до 721 мм. рт. ст., что ниже нормы на 25–27 мм. рт. ст.

Дептранс Москвы призвал водителей выезжать 1 ноября на зимней резине или воспользоваться общественным транспортом из-за понижения температуры. Также власти рекомендовали соблюдать скоростной режим и не оставлять авто рядом с деревьями.

29 октября климатолог Алексей Карнаухов предупредил, что из-за изменений циркуляции атлантических вод в Санкт-Петербурге может стать холоднее, чем в Гренландии. Так он прокомментировал письмо ведущих климатологов Европы, заявивших о грядущих катаклизмах из-за нарушения картины течений.