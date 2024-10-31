Москва, 1 ноября, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Московским автомобилистам 1 ноября следует выезжать на дороги только на зимней резине или воспользоваться городским транспортом из-за ожидаемого понижения температуры. Об этом заявили 31 октября в департаменте транспорта российской столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

В Telegram-канале ведомства уточняется, что, по прогнозам, ночью в Москве будет идти мокрый снег и дуть сильный ветер, а температура может опуститься ниже нуля градусов. В дептрансе напомнили, что при таких погодных условиях использование летних шин представляет опасность и может привести к аварийным ситуациям.

Власти также призвали горожан быть осторожными за рулём: соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию и не прибегать к резким манёврам. Кроме того, в дептрансе порекомендовали москвичам не оставлять автомобили рядом с деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в первые дни ноября в ряде российских регионов ожидаются снегопады. Он уточнил, что осенняя погода сохранится лишь в самых южных регионах России.

До этого Тишковец информировал, что климатическая зима в Москве должна была наступить 13 ноября, однако в текущем году это произойдёт на 20 суток позже положенного срока, то есть в начале декабря. Он добавил, что такой прогноз укладывается в тенденцию глобального изменения климата.