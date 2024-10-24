Москва, 24 октября, 2024, 06:47 — ИА Регнум. О грозящем катаклизме из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана предупредили в открытом письме специалисты Совета министров Северных стран.

Magnus Kristensen/EPA\TASS

Письмо подписали 44 ведущих климатолога. Они призвали политиков обратить внимание на риск изменения циркуляции воды в Атлантическом океане из-за потепления, который может иметь разрушительные последствия для Северных стран и других регионов.

Учёные заявили, что риск недооценивался — Арктический регион является эпицентром регулирования климата.

По заключению климатологов Гренландский ледяной щит, льды Баренцева моря и другие системы подвержены значительным изменениям. Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие.

«Риски переломного момента реальны и могут возникнуть в пределах 1,5-2°C климатического диапазона Парижского соглашения», — считают специалисты.

По их мнению, вероятность краха АМОС остаётся неопределенной, но может произойти в ближайшие десятилетия.

Последствия для Северных стран будут в резком, экстремальном похолодании, расширении «холодного сгустка». Есть сильная угроза сельскому хозяйству.

Первыми могут пострадать Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия, считают климатологи.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о сильной магнитной буре. Магнитосфера Земли может «раскачаться» из-за солнечной активности, планета пройдёт через поток быстрого солнечного ветра, что приведёт к частым магнитным бурям.