Москва, 29 октября, 2024, 09:49 — ИА Регнум. На фоне глобального потепления погода в Санкт-Петербурге может кардинально измениться, и в Северной столице будет холоднее, чем в Гренландии. Такое мнение 29 октября высказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

Александр Демьянчук/ТАСС

Таким образом учёный в беседе с Lenta.ru прокомментировал письмо более 40 ведущих климатологов мира руководителям Северной Европы, предупредивших, что из-за глобального потепления Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ) может измениться.

По его словам, южная оконечность Гренландии находится примерно на той же широте, что и Санкт-Петербург, однако при этом в Северной столице выращивают овощи и фрукты, летом загорают и «в принципе можно жить», а на острове только огромные нагромождения льда, белые медведи, айсберги, тюлени и моржи.

Карнаухов пояснил, что такая ситуация существует потому, что воды тёплого течения Гольфстрим в большей степени обогревают Европу и европейскую часть России, а не Гренландию.

Учёный считает, что последствия изменения АМОЦ могут оказаться гораздо более серьёзными, чем об этом ранее написали ведущие мировые климатологи. Он уточнил, что из результатов, полученных после бурения гренландского льда, стало понятно, что при нарушении картины течений в прошлом в Гренландии становилось на 10 градусов холоднее.

«И если АМОЦ отключится, то в Санкт-Петербурге станет так же холодно, как в Гренландии», — предупредил Карнаухов, добавив, что имеет в виду нынешнюю Гренландию.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября 44 ведущих климатолога мира призвали политиков обратить внимание на риск изменения циркуляции воды в Атлантическом океане из-за потепления. По их словам, это может иметь разрушительные последствия для северных стран и других регионов.

Позднее в этот же день директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов заявил, что ослабление ключевых течений Атлантического океана может привести к ливням, ураганам и сильным перепадам температур в большей части Северо-Западного федерального округа России. По его словам, менее всего последствия ослабления течений в Атлантике почувствуют жители Южного Урала, Западной и Восточной Сибири.