Москва, 1 ноября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова по делу «Военторга». Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Громова Дмитрия Владимировича», — сказано в заявлении.

Суд назначил Громову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 30 декабря 2024 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как передавало ИА Регнум, в сентябре военные следственные органы предъявили обвинение бывшему управляющему столовыми «Военторг-Восток» Рамазану Саидову, который, по версии следствия, пользовался своим служебным положением, чтобы под видом получения продовольственных продуктов для питания российских бойцов совершать их хищение в особо крупном размере. Общая сумма ущерба составила несколько миллионов рублей.

В начале августа стало известно, что акционерное общество «Военторг» фигурирует в уголовном деле, в рамках которого арестовали экс-замглавы Минобороны Дмитрия Булгакова, как «прослойка» между Министерством обороны и Грязинским пищевым комбинатом, чье руководство также было арестовано.

За восемь месяцев 2024 года было возбуждено почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа. С начала 2024 года в российские суды направлены уголовные дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере ОПК, из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках.