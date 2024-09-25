Москва, 25 сентября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Военные следственные органы предъявили обвинение бывшему управляющему столовыми «Военторг-Восток» Рамазану Саидову. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Саидову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). По данным следствия, между Минобороны России и АО «Военторг» был заключён многомиллионный государственный контракт на оказание услуг по организации питания военных в Хабаровском крае.

В период с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024 года Саидов пользовался своим служебным положением, чтобы под видом получения продовольственных продуктов для питания российских бойцов совершать их хищение в особо крупном размере. Общая сумма ущерба составила несколько миллионов рублей.

В СК уточнили, что реализация похищенных продуктов питания осуществлялась через торговые точки Хабаровского края. Рамазана Саидова задержали, суд заключил его под стражу, на данный момент продолжаются следственные действия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств преступления.