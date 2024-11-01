Москва, 1 ноября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Советская и российская актриса театра и телевидения, заслуженная артистка России Татьяна Иванова скончалась на 78-м году жизни. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Московского областного театра драмы и комедии.

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«28 октября 2024 года не стало заслуженной артистки России Татьяны Павловны Ивановой», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

В театре также выразили соболезнования родным, близким и коллегам Ивановой. Причины смерти актрисы не уточняются.

Татьяна Иванова родилась 22 декабря 1946 года и окончила Школу-студию МХАТ в 1970 году. После этого начала служить в Тбилисском театре имени Грибоедова и в 1972 году перешла в Ногинский театр (ныне Московский областной театр драмы и комедии). Исполняла роли в спектаклях «Женитьба», «Кадриль», «Развод по-русски», «Три безумных дня в Париже» и др. В 2014 году была удостоена звания заслуженной артистки России.

С 2013 года начала сниматься в сериалах. Исполняла роли в проектах «Последний мент», «Склифосовский», «Пятая стража», «Версия» и «Зинка-москвичка», где работала с такими актёрами, как Гоша Куценко, Анатолий Руденко и др.