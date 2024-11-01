Севастополь, 1 ноября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. В Севастополе завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) бывшего украинского военного лётчика приговорили к 16 годам колонии за госизмену. Об этом 1 ноября сообщило региональное управление ФСБ.

Владимир Гердо/ТАСС

«Установлено, что 53-летний житель Севастополя, бывший украинский военнослужащий-лётчик, в 2018 году был завербован сотрудниками СБУ на территории Украины и с этого времени выполнял различные задания иностранного куратора», — говорится в сообщении.

В частности, в его задачи входил подбор лиц из числа бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с украинской стороной, а также сбор и передача сведений о перемещении военной техники российской армии. Также агент СБУ должен был обеспечить сохранность тайника в Севастополе, в котором хранился тротил для организации терактов.

Отмечается, что для организации двухсторонней связи сотрудник СБУ выдал жителю Севастополя спутниковый терминал, флеш-накопители и ноутбук для подготовки донесений.

В ФСБ сообщили, что Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 340 тыс. рублей и ограничением свободы на один год.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября суд приговорил к 14 годам колонии агента СБУ за покушение на убийство военного, который после вхождения Крыма и Севастополя в состав России продолжил службу в рядах Вооружённых сил РФ. Он установил на днище машины взрывное устройство и удалённо активировал его. Довести дело до конца ему помешали силовики.

24 сентября ФСБ задержала жителя Биробиджана, собиравшего для СБУ данные об объектах Минобороны и планировавшего устроить поджог пункта отбора контрактников. По адресу, где он проживает, и в гараже обнаружили приготовленные им средства террора и средства связи с СБУ. Расследуются уголовные дела по статьям о госизмене, а также теракте и диверсии.