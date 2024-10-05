Санкт-Петербург, 5 октября, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Чиновник, предположительно, уже получивший в качестве взятки 23,5 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы за содействие в заключении договоров аренды земельных участков, задержан с поличным при «доплате» ему посредником ещё 1,5 миллиона рублей в Санкт-Петербурге. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно оперативным данным МВД, 34-летний госслужащий получил 23,5 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы за содействия в заключении договоров аренды трех земельных участков без законодательно установленной процедуры проведения торгов. Деньги передавались через посредника, который рассказал предпринимателю о необходимости доплатить 2,5 млн рублей.

«Чиновник был задержан «экономическими» полицейскими и сотрудниками регионального УФСБ с поличным в кафе на Дегтярном переулке в момент передачи так называемого аванса в размере полутора миллионов рублей. Большая часть передаваемых денег заранее была заменена оперативниками на муляж, однако задержанный об этом не знал», — отмечается в сообщении МВД.

Возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки и о посредничестве во взяточничестве. По данным пресс-службы СУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, по подозрению в получении взятки задержан заместитель председателя комитета по инвестициям Петербурга Максим Шарипов. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному и избрании меры пресечения.

Ход расследования уголовного дела взят под контроль городской прокуратурой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца адвокатов Павла Шевцова и Игоря Ушкалова по делу о взятке свыше 30 млн рублей. Адвокаты обвиняются по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Накануне адвокаты были задержаны правоохранителями в столице. Изначально их подозревали в получении крупной взятки.

18 сентября военный суд в Москве арестовал экс-адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше 45 млн рублей.