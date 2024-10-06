Санкт-Петербург, 6 октября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Максим Шарипов арестован по подозрению в получении взятки. Об этом пресс-служба городской прокураторы сообщила в своём Telegram-канале.

Telegram/Прокуратура г. Санкт-Петербурга

«Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поддержала ходатайство следователя об избрании Максиму Шарипову меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 3 декабря 2024-го», — сказано в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, Шарипова задержали 5 октября. Согласно оперативным данным МВД, 34-летний госслужащий получил 23,5 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы за содействия в заключении договоров аренды трех земельных участков без законодательно установленной процедуры проведения торгов. Шарипов был арестован во время передачи ещё одного транша посреднику, который рассказал предпринимателю-взяткодателю о необходимости «доплатить» 1,5 млн рублей.