Вашингтон, 30 октября, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2024/25 одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла 29 октября в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась со счетом 5:3.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

Российский форвард Александр Овечкин забросил в ворота команды соперника две шайбы менее чем за две минуты. Также в составе «Вашингтона» забитыми голами отметились канадский нападающий Коннор Макмайкл (9’), белорусский хоккеист Алексей Протас (25’) и американец Ник Дауд (60’). Шайбы «Рейнджерс» забросили Уилл Кайлли (5’), Крис Крайдер (21’) и Филип Хитил (25’).

Овечкин был признан первой звездой матча против «Рейнджерс», а две заброшенные шайбы позволили россиянину сократить отставание от Уэйна Гретцки, являющегося рекордсменом по голам в НХЛ, до 37 шайб.

На данный момент «Вашингтон Кэпиталз» с шестью победами, двумя поражениями и 12 набранными очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 13 очков, располагается позицией выше.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября Овечкин отметился заброшенной шайбой в ворота «Нью-Джерси Дэвилз», которая стала первой в сезоне 2024/25 и 854-й в карьере. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки выразил уверенность, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рано или поздно побьёт его рекорд по количеству голов в матчах НХЛ. Он предположил, что это может произойти в конце текущего или начале следующего года.