Углич, Ярославская область, 1 ноября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области выписали из больницы 16-летнего школьника, которого более четырёх часов избивала, пытала и снимала это на видео толпа подростков. Об этом ИА Регнум рассказали волонтёры. Пока подросток был в больнице, неравнодушные люди открыли сбор денег на лечение и на адвоката для мальчика.

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«30 октября его выписали из больницы, сейчас он дома с отцом. Они вместе пойдут в Следственный комитет, чтобы дать показания. Пока он был в больнице, мы собрали материальную помощь, около 130 тысяч рублей. Часть из этих денег мы уже потратили на лекарства, одежду и продукты для него, оставшиеся деньги переведём ему на карту. Они понадобятся на продолжение лечения и адвоката», — рассказала знакомая школьника.

Парню предстоит долгая реабилитация. Медики пока не дают прогнозов, сможет ли пострадавший полностью восстановиться после полученных травм. Сейчас он продолжает лечение дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь с 28 на 29 сентября к 16-летнему школьнику домой пришли несколько парней и девушка. Они заявили, что пришли наказать его за то, что он якобы не заступился за свою девушку. После этого подростки напали на школьника и избивали его несколько часов, а также пытали, намазывая на раны зубную пасту. Избиения они снимали на видео. После произошедшего пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами. Медики диагностировали у юноши порядка 30 переломов, разрыв барабанной перепонки и ушиб селезёнки.

Родители напавших на школьника попытались выдать четырёхчасовое избиение и пытки ребёнка за обычную драку, а тяжелые травмы пострадавшего — за ушибы и «опухлость» на лице. Посты с подобной информацией стали распространять в нескольких радикальных Telegram-каналах. Но эти слухи опровергают выписки из больницы с диагнозами: оскольчатый перелом носа с диастазом отломков (состояние, при котором кости смещаются друг относительно друга и могут неправильно срастись), линейные переломы 5–9 рёбер слева, 6–7 справа, травма селезенки, левосторонний малый пневмоторакс, из-за чего нарушена вентиляционная функция лёгких, а также многочисленные ушибы и ссадины.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц, а также кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище»). Расследование взял под контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Одного из участников избиения заключили под стражу. В отношении ещё двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.