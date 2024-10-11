Ярославль, 11 октября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Подростки, избивавшие школьника в Угличе в Ярославской области, вместе со своими родителями обратились к радикальным блогерам, чтобы выставить четырёхчасовое избиение и пытки ребёнка за обычную драку. Посты о том, что избитый школьник отделался лишь ушибами и «опухлостью» на лице, появились сразу в нескольких радикальных Telegram-каналах. В распоряжении ИА Регнум есть полное описание диагноза избитого юноши, в котором помимо травм внутренних органов прописаны переломы семи рёбер и носа.

Соцсети

«У него, как выяснилось, нет никаких переломов и проблем со здоровьем, а лишь просто разбитое опухшее (лицо). Его мама и батя синие алкаши», — сообщения с таким текстом расходятся с разу в нескольких Telegram-каналах.

ИА Регнум

В постах утверждается, что никаких переломов у парня якобы нет, что все истории про страшные травмы придумали СМИ. Однако журналисты ИА Регнум связались с медучреждением и выяснили подробности о состоянии школьника.

ИА Регнум

Среди диагнозов: оскольчатый перелом носа с диастазом отломков (состояние, при котором кости смещаются друг относительно друга и огут неправильно срастись), линейные переломы 5-9 рёрер слева, 6-7 справа, травма селезенки, левосторонний малый пневмоторакс, из-за чего нарушена вентиляционная функция лёгких, а также многочисленные ушибы и ссадины.

Помимо фейков о «ненастоящих» травмах школьника, в соцсетях распростряняются данные о том, что пострадавшему уже собрали более 5 млн рублей, на которые он якобы будет «бухать». Журналисты выяснили, что на самом деле на помощь ребёнку собрали чуть более 132 тыс. рублей, и на них уже приобрели одежду и лекарства.

«Собрали на данный момент 132 тысячи рублей. Купили продукты, одежду, лекарства», — поделилась подруга избитого.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3922152" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Угличе группа молодых людей жестоко избила 16-летнего подростка

Избивала юношу группа подростков в ночь с 28 на 29 сентября. К 16-летнему школьнику домой пришли несколько парней и девушка. Компания с порога заявила, что пришла наказать парня за то, что он, якобы, не заступился за свою девушку. Его жестоко били в течение нескольких часов, а также пытали, намазывая на раны зубную пасту.

Мальчик находится в больнице, а на избивавших возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 111 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, а также кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Расследование взял под контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Одного из участников избиения заключили под стражу. В отношении ещё двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«В связи с несогласием следственных органов регионального следственного управления с избранной мерой пресечения в виде домашнего ареста, в настоящее время принимаются меры к его обжалованию», — сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

После того как о ситуации узнали местные жители, мать школьницы, избивавшей мальчика, написала у себя в соцсетях, что никто не имеет права судить её дочь, а всех осуждающих назвала собаками и потребовала от них закрыть рот.