Ярославль, 10 октября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области толпа подростков более четырёх часов избивала 16-летнего школьника и снимала это на видео. У юноши порядка 30 переломов, разорвана барабанная перепонка и ушиб селезёнки, школьник может остаться инвалидом, рассказали волонтёры.

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Мама девочки, которая участвовала в издевательствах и смеялась на фоне избитого подростка, заявила, что осуждающие её дочь за этот поступок — «собаки», которые должны закрыть рот.

Инцидент произошёл в ночь с 28 на 29 сентября. К 16-летнему школьнику домой пришли несколько парней и девушка. Компания с порога заявила, что пришла наказать парня за то, что он, якобы, не заступился за свою девушку. Юноша проживает один, так как его отец работает дальнобойщиком, а мать лишили родительских прав.

«Избивать начали прям около входной двери, не дав даже объясниться. Он несколько раз терял сознание от боли: его били по лицу кулаками, ногами и проводом. В него плевали, резали волосы и прыгали на нем, как на батуте», — рассказал собеседник.

Подруга пострадавшего, которая помогала мальчику, рассказала, что девочка, позирующая с избитым на видео, сейчас проходит в деле как свидетель. Но в распоряжении ИА Регнум есть аудиозапись, где она признаётся, что избивала парня и что она до сих пор не отмыла ботинки от его крови. Сейчас знакомые пострадавшего ищут адвоката, который поможет привлечь зачинщицу к ответственности по закону.

«Девочка, которая избивала идёт по делу как свидетель, а на самом деле била, издевалась и снимала бедного мальчика. Мы ищем адвоката и хотим добиться, чтобы наказание по закону несли не только парни», — поделилась подруга.

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После того как о ситуации узнали местные жители, мать школьницы, избивавшей мальчика, написала у себя в соцсетях, что никто не имеет права судить её дочь, а все осуждающие должны закрыть рот.

«Следите за своими детьми. И у вас нет права судить. Закройте рот, собаки», — заявила женщина.

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ИА Регнум стали известны и другие подробности избиения подростка: нападавшие не просто наносили удары по всему телу, они также мазали зубной пастой его раны, чтобы причинить больше боли. После того как толпа подростков устала избивать парня, они оставили его в квартире одного. На следующий день к школьнику пришли волонтёры, которые постоянно помогали ему и приносили ему еду. Они увидели избитого подростка и вызвали скорую помощь.

«Грубо говоря, мальчик предназначен сам себе. Его мама лишена родительских прав. У папы опека над ним, но папа лишь снимал ему жильё, но не жил с ним. Костя жил один, так как папа на заработках в Москве», — рассказала подруга мальчика.

Подростка на скорой привезли в больницу Ярославля. Он пришел в сознание, но говорить может с трудом.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, а также кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Расследование взял под контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Одного из участников избиения заключили под стражу. В отношении ещё двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.