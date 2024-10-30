Орехов, Запорожская область, 30 октября, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Скопление бронетехники и живой силы ВСУ на ореховском направлении подверглось массированной атаке Вооружённых сил России с использованием авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом 30 октября сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов

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«В данный момент Русская армия проводит массированную атаками ФАБами-500 с УМПК по скоплению бронетехники и живой силы нацистов на ореховском направлении», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, основные удары российские войска наносят по объектам в районе города Орехова и села Малая Токмачка в Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рогов сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по штабу Государственного бюро расследований (ГБР) Украины в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Удары наносились с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». По его словам, в результате удара уничтожены 15 сотрудников бюро и служебная автомобильная техника.

14 октября Рогов рассказал, что подразделения ВС России закрепились на взятых под контроль рубежах в селе Каменском в Запорожской области. По его словам, в населённом пункте сейчас ведутся интенсивные бои. 18 октября он сообщил об отражении попыток ВСУ контратаковать российские войска в Каменском и селе Работино.