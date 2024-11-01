Уфа, 1 ноября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. В Башкирии три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали предприятия башкирского топливно-энергетического комплекса. Об этом 1 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской», — написал он в Telegram-канале.

Ещё два дрона рухнули в промзоне. По словам Хабирова, жертв и разрушений не зафиксировано. Предприятия продолжили работать в штатном режиме. На место инцидента прибыла следственная группа, специалисты МЧС и оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в городе Светлограде в Ставропольском крае. В результате инцидента никто не пострадал, на место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее российские силы противовоздушной обороны с 19:00 мск 31 октября до 00:30 мск 1 ноября сбили над Курской областью 61 украинский БПЛА. Хабиров также поблагодарил зенитчиков ВС РФ за их работу.

Позднее Минобороны сообщило, что в ночь на 1 ноября над шестью регионами России было нейтрализовано 82 беспилотиника. Уточнялось, что в Курской области сбили 36 дронов, над Брянской областью — 20, над Крымом — 12, над Воронежской областью — восемь, ещё четыре и три БПЛА уничтожили над Орловской и Белгородской областями соответственно.