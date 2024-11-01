Светлоград, Ставропольский край, 1 ноября, 2024, 09:07 — ИА Регнум. На территории нефтебазы в городе Светлограде в Ставропольском крае упал беспилотный летательный аппарат. Об этом 1 ноября сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник», — написал он в своём Telegram-канале.

Владимиров уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, и добавил, что на месте падения дрона работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с 19:00 мск 31 октября до 00:30 мск 1 ноября сбили над регионом 61 украинский БПЛА. Он также поблагодарил зенитчиков ВС РФ за их работу.

Позднее в этот же день в Минобороны рассказали, что в ночь на 1 ноября над шестью регионами РФ было нейтрализовано 82 беспилотиника. Уточнялось, что в Курской области сбили 36 дронов, над Брянской областью — 20, над Крымом — 12, над Воронежской областью — восемь, ещё четыре и три БПЛА уничтожили над Орловской и Белгородской областями соответственно.