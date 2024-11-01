Курск, 1 ноября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских военных, которые участвовали в подрыве Троицкого женского монастыря в Курской области. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе СК.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Украинские военные в конце октября совершили подрыв подворья Курского Троицкого женского монастыря с использованием дронов с прикреплёнными к ним взрывными устройствами. Монастырь находится в деревне Дурово-Бобрик в Льговском районе.

«В результате указанных преступных действий погибли два мирных жителя, а также уничтожены жилые здания и сооружения», — сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Уголовное дело возбудило Главное военное следственное управление СК по нескольким статьям УК РФ, в частности по пп. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершённое организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти»), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Православный священник Павел Островский 29 октября опубликовал снимки с места атаки ВСУ на Троицкий женский монастырь в Курской области. Как сообщили монахини, украинская армия разбомбила дронами подворье в селе Дурово-Бобрик. В результате погибли двое молодых мужчин, которые ночью приезжали забрать родственников. Монахини остались живы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские вооружённые формирования совершили нападение на Курскую область. Российские военные не позволили им прорваться вглубь региона и сейчас вытесняют украинские войска из приграничья. При этом ВСУ несут большие потери.

Как сообщило 31 октября Минобороны, за сутки они потеряли на курском направлении 300 военных. С момента нападения на Курскую область украинская армия лишилась более 28,6 тыс. военнослужащих, 180 танков и большого количества другой военной техники.