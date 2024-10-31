Москва, 31 октября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Украинские формирования за последние сутки потеряли более 300 бойцов в приграничных районах Курской области. Об этом 31 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также украинские формирования лишились за это время восьми артиллерийских орудий, четырёх минометов, израильской радиолокационной станции RADA и девяти автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 октября бойцы Росгвардии ликвидировали свыше 100 бойцов и четыре опорных пункта украинской армии в курском приграничье. Отмечалось, что наступление на позиции ВСУ велось при поддержке артиллерии Минобороны РФ.

Ранее в этот же день экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанёс удар по опорному пункту украинских боевиков в приграничье Курской области. Российские лётчики использовали для удара авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).