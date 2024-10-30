Курск, 30 октября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области превысили 28 тыс. военных. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 28 300 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1055 боевых бронированных машин, 759 автомобилей», — заявило ведомство.

Российскими военными были уничтожены 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин.

Украинская армия лишилась 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, трёх РЛС ПВО, 25 единиц инженерной и другой техники.

Как сообщало ИА Регнум 30 октября, бойцы российской группировки войск «Север» за сутки отразили восемь контратак украинской армии. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными. Были уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

В этот же день тульские десантники предотвратили попытку прорыва бронетехники ВСУ в Глушковский район Курской области. В результате точных ударов украинская армия лишилась нескольких единиц боевой бронированной техники советского и западного производства.