Донецк, 1 ноября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Беспилотник украинских формирований атаковал автомобиль советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского, который не пострадал в результате удара.

Общественная палата России Игорь Кимаковский

«Это было вчера. Сам цел, машина повреждена — удалось уйти [от удара]», — привёл его слова ТАСС.

По слова Кимаковского, ему в этом случае просто повезло.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 ноября глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что три украинских беспилотника атаковали предприятия топливно-энергетического комплекса в республике. По его словам, в результате этого никто не погиб и не было зафиксировано повреждений, предприятия продолжили работу в штатном режиме.

Ранее в этот же день БПЛА украинских боевиков упал на территории нефтебазы в городе Светлограде в Ставропольском крае. В результате этого нет пострадавших, на место прибыли сотрудники экстренных служб.

Утром 1 ноября в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны армии России ночью нейтрализовали 82 беспилотника над шестью регионами. Из этого числа 36 дронов сбили над Курской областью, 20 — над Брянской областью, 12 — над Крымом, восемь — над Воронежской областью, ещё четыре и три БПЛА были уничтожены над Орловской и Белгородской областями соответственно.