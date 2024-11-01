Москва, 1 ноября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячёва и Владимир Плякин подготовили для рассмотрения Госдумой три поправки к законопроекту о запрете чайлдфри. Об этом 1 ноября со ссылкой на текст законопроекта сообщает РБК.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Как утверждает издание, законопроект устанавливает запрет на распространение в интернете информации, пропагандирующей отказ от деторождения, в том числе в СМИ и рекламе. Для нарушителей-физлиц предусматривается штраф до 100 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб, для юрлиц — до 1 млн руб.

Горячёва и Плякин, в свою очередь, предлагают добавить уточнение — нарушением не должна считаться ситуация, когда отказ от деторождения связан с медицинскими противопоказаниями, религиозными убеждениями или материальными затруднениями.

«В примечании к поправкам они отмечают, что поддерживают необходимость пропаганды традиционных семейных ценностей, но подчеркивают, что отказ от деторождения может быть мотивирован разными причинами, в том числе объективными», — сказано в материале.

Авторы поправок считают, что без внесения соответствующих уточнений положения законопроекта не смогут регулировать ситуации, при которых отказ от деторождения обусловлен объективными причинами.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Госдуму внесли законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри. Санкции планируется установить по аналогии с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) и смены пола.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, но государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей.

В своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акоповай отметил, что чайлдфри — это философия коллективного самоубийства человечества как вида. Он подчеркнул, что для России, как и для мира в целом, она ещё опаснее, чем ЛГБТ.