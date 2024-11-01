Париж, 1 ноября, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Страны Евросоюза готовы развязать тотальную войну, поэтому объединение необходимо уничтожить до того, как это произойдёт. Такое заявление сделал 31 октября лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению Филиппо, о намерении начать масштабные военные действия свидетельствует доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинистё. Документ подготовлен по поручению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая неоднократно заявляла о намерении превратить Евросоюз из «торгового» в «военный».

«Полное безумие! <…> ЕС хочет тотальной войны! Мы должны выйти из него и уничтожить!» — так Филиппо прокомментировал доклад.

Как пояснил политик, европейцев подталкивают к прямому конфликту с Россией, которую выставляют как одну из главных угроз для Евросоюза. Также предлагается пропагандировать среди европейцев заготовку личных запасов как минимум на три дня на случай чрезвычайной ситуации.

В докладе содержится призыв к странам ЕС готовиться к «новым вызовам» европейской безопасности, главными из них названы угроза «российской агрессии» и кризис, аналогичный пандемии COVID-19, который охватит ключевые секторы экономики ЕС. Кроме этого, в документе предлагается наделить Еврокомиссию дополнительными полномочиями в сфере обороны и переориентировать 20% бюджета ЕС на нужды безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры стран Европейского союза обсуждают временные меры, которые могут принять граничащие с Россией и Белоруссией страны для охраны своих границ.

Как указано в совместном заявлении, лидеры стран ЕС договорились по мере необходимости использовать инструменты, направленные на охрану границ, в целях якобы противодействия нелегальной миграции. В документе также утверждается, что Москва и Минск якобы «злоупотребляют евроценностями», включая «право на получение убежища». Кроме того, лидеры стран Евросоюза опасаются, что миграционный вопрос якобы может перерасти в политическую угрозу.

Фон дер Ляйен пообещала в ближайшие пять лет сосредоточиться на создании подлинного оборонного Европейского союза. Она также намерена учредить Европейский оборонный фонд и назначить еврокомиссара по обороне в новом составе Европейской комиссии.