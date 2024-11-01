Хабаровск, 1 ноября, 2024, 06:28 — ИА Регнум. В отношении жителя Хабаровска возбуждено уголовное дело по подозрению в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый добровольно связался с представителем украинских спецслужб для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ.

Как уточнили в ведомстве, мужчина собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о военнослужащих Вооружённых сил России, участвующих в специальной военной операции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»), по которой предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября стало известно, что Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Керчи к 16 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Также фигуранту назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года после отбывания основного наказания и штраф в размере 400 тысяч рублей.

22 октября жителя Москвы обвинили в покушении на госизмену и терроризм за попытку вступить в украинские террористические организации РДК (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ст. 275 («Покушение на госизмену») и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ («Попытка к участию в деятельности признанной в России террористической организации»).