Симферополь, 31 октября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Керчи к 16 годам в исправительной колонии строгого режима за госизмену. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба суда.

VK/Верховный суд Республики Крым

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, так как в материалах содержалась гостайна.

Фигуранту также назначен штраф в размере 400 000 рублей и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года после отбывания основного наказания. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября жителя Керчи приговорили к 13 годам колонии строгого режима за госизмену. В сентябре прошлого года мужчина собрал и передал представителю Главного управления разведки украинского минобороны координаты дислокации средств ПВО в городе. Переданные им сведения были достоверными и могли использоваться украинской армией для нанесения удара по ВС РФ.

В августе Верховный суд Крыма приговорил жителя посёлка городского типа Гурзуф к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Отбывать срок обвиняемый будет в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. В дополнение к основному наказанию свободу мужчины после выхода из заключения ограничат на 1,5 года.