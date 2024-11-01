Бейрут, 1 ноября, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 1 ноября атаковали южный пригород Бейрута. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Иван Шилов ИА Регнум F-16. ВВС США, Израиль. Бомбардировка. Удар

«Израильская армия совершила десять налётов на южный пригород Бейрута на рассвете в пятницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта атака на южный пригород ливанской столицы стала первой за последнюю неделю.

По данным телеканала Al Jazeera, на текущий момент подтверждена гибель по меньшей мере двух человек, ещё четверо получили ранения в результате удара по пригороду Дахия.

До этого представитель ЦАХАЛ для арабских СМИ Авихай Эдри опубликовал предупреждение для жителей южного пригорода столицы Ливана с призывом покинуть указанные на картах объекты в районах Харет-Хрейк, Гобейри, Бурдж-аль-Бараджне и Тахвитат аль-Гадир. По его словам, в данных районах израильские военные якобы выявили объекты, которые принадлежат ливанскому шиитскому движению «Хезболла» и по которым будет нанесён удар. На данный момент ЦАХАЛ не подтверждала нанесение авиаударов по Бейруту.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября агентство Reuters со ссылкой на Центр по экстренным ситуациям при ливанском министерстве здравоохранения сообщило, что в результате ударов израильской авиации по восточной части Ливана погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе восемь женщин.

По данным министерства здравоохранения республики, в течение суток 28 октября в результате израильских атак в Ливане погибли по меньшей мере 82 человека, ещё как минимум 180 пострадали. Уточняется, что число жертв за 24 часа стало рекордным с 30 сентября.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане и выражает солидарность с руководством и народом этой страны.