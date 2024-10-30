Бейрут, 31 октября, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Как минимум 19 человек погибли в результате новых ударов израильской боевой авиации по восточной части Ливана, сообщил 30 октября Центр по экстренным ситуациям при ливанском министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Информацию приводит агентство Reuters. Атаке подверглись ферма Салиби и район Беднаел в Баальбеке. В первом случае жертвами стали 11 человек, в том числе три женщины. Ещё три человека пострадали.

При ударе по Беднаелу погибли восемь человек, включая пять женщин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее минздрав Ливана проинформировал, что в течение суток 28 октября в результате израильских бомбардировок погибли менее 82 человек. В ведомстве отметили, что речь идёт о самом большом числе жертв с 30 сентября.

В ночь на 1 октября израильские военные начали наземную операцию на юге Ливана, цель которой — уничтожить объекты «Хезболлы». При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по городам, ливанский минздрав ежедневно сообщает о погибших.

28 октября министерство обороны Австрии заявило, что в результате ракетного удара по штаб-квартире Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) пострадали восемь австрийских миротворцев. Авестийские власти осудили указанную атаку и потребовали незамедлительно провести расследование.