При авиаударах Израиля по востоку Ливана погибли 19 человек
Минздрав Ливана: Израиль нанёс авиаудары по востоку страны, погибли 19 человек
Бейрут, 31 октября, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Как минимум 19 человек погибли в результате новых ударов израильской боевой авиации по восточной части Ливана, сообщил 30 октября Центр по экстренным ситуациям при ливанском министерстве здравоохранения.
Информацию приводит агентство Reuters. Атаке подверглись ферма Салиби и район Беднаел в Баальбеке. В первом случае жертвами стали 11 человек, в том числе три женщины. Ещё три человека пострадали.
При ударе по Беднаелу погибли восемь человек, включая пять женщин.
Как сообщало ИА Регнум, ранее минздрав Ливана проинформировал, что в течение суток 28 октября в результате израильских бомбардировок погибли менее 82 человек. В ведомстве отметили, что речь идёт о самом большом числе жертв с 30 сентября.
В ночь на 1 октября израильские военные начали наземную операцию на юге Ливана, цель которой — уничтожить объекты «Хезболлы». При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по городам, ливанский минздрав ежедневно сообщает о погибших.
28 октября министерство обороны Австрии заявило, что в результате ракетного удара по штаб-квартире Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) пострадали восемь австрийских миротворцев. Авестийские власти осудили указанную атаку и потребовали незамедлительно провести расследование.