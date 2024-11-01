Палестина, 1 ноября, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Бульдозеры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушили здание офиса Ближневосточного агентства Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере Нур-Шамс, расположенном в провинции Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом 1 ноября сообщил генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Сегодня (в четверг, 31 октября) израильские силы с помощью бульдозеров нанесли серьёзный ущерб офису БАПОР в лагере Нур-Шамс на севере Западного берега», — написал Лаззарини на своей странице в социальной сети X.

По его словам, также разрушены дороги, сети водоснабжения и энергоснабжения, сам объект больше не может функционировать.

Он отметил, что данный центр БАПОР предоставлял необходимые услуги, в числе которых обучение, здравоохранение и социальная защита, более чем 14 тысячам палестинских беженцев.

Армия обороны Израиля отвергла эти обвинения. Согласно заявлению, распространённому пресс-службой ЦАХАЛ, объект пострадал в результате детонации взрывчатки, заложенной террористами в непосредственной близости от здания с целью поразить израильских военных.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября израильская авиация нанесла удар по зданию центра БАПОР в районе Джабалии на севере сектора Газа. Согласно заявлению ЦАХАЛ, объект якобы использовался палестинским движением ХАМАС для размещения командно-контрольного пункта для планирования и осуществления атак.

28 октября израильский парламент одобрил законопроект о запрете деятельности и представительств БАПОР в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на подконтрольной Израилю территории на Западном берегу реки Иордан.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер предупредил, что исполнение Израилем этого законопроекта может привести к последствиям для Тель-Авива в соответствии с американским законодательством и политикой США.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что остановка работы БАПОР будет иметь самые негативные последствия как для Ближнего Востока, так и для самой системы в целом.