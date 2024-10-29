Вашингтон, 30 октября, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Исполнение одобренного парламентом Израиля (Кнессетом) законопроекта о запрете деятельности Ближневосточного агентства Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может привести к последствиям для Израиля в соответствии с американским законодательством. Об этом 29 октября заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в ходе брифинга для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

«Мы ясно выразили нашу обеспокоенность и своё несогласие с этим законопроектом… Как сказал госсекретарь (Энтони Блинкен. — Прим. ред.), в соответствии с законодательством и политикой США, реализация этого законопроекта может иметь последствия», — указал представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, США проверят, будут ли иметь место юридические проблемы при реализации Израилем этого законопроекта и необходимы ли решения с американской стороны.

Миллер также напомнил, что запрет деятельности БАПОР в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан создаёт риски для миллионов палестинцев, которые полагаются на социальные услуги, в том числе на здравоохранение и обучение. БАПОР играет ключевую роль в доставках продовольствия и гуманитарной помощи мирному населению в Газе, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября израильский парламент одобрил законопроект о запрете деятельности БАПОР в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на подконтрольной Израилю территории на Западном берегу реки Иордан. За законопроект, запрещающий представительства БАПОР, деятельность и любое сотрудничество государственных органов с агентством, проголосовали 92 парламентария, 10 выступили против.

Представитель БАПОР Джонатан Фаулер подчеркнул, что запрет деятельности агентства подвергнет опасности тысячи сотрудников. По его словам, БАПОР также столкнётся с прямым и оперативным юридическим воздействием на территории Палестины. Как отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, запрет деятельности агентства обернётся разрушительными последствиями для палестинского народа.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации 29 октября также раскритиковал принятый Кнессетом законопроект и подчеркнул, что остановка работы БАПОР будет иметь самые негативные последствия как для Ближнего Востока, так и для самой системы в целом.