Тель-Авив, Израиль, 31 октября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по складам оружия и командным пунктам движения «Хезболла» в Сирии. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по складам оружия и командным центрам, используемым «Силами Радвана» и подразделением боеприпасов «Хезболлы» в районе Аль-Кусейра в Сирии», — сказано в заявлении.

В ЦАХАЛ отметили, что удар по оружейным складам был нанесён в рамках масштабной операции по уничтожению инфраструктуры одного из подразделений «Хезболлы», ответственного за контрабанду оружия из Ирана через Сирию и в Ливан. В частности, как утверждают в вооружённых силах, недавно были нанесены удары по нескольким пограничным переходам между Сирией и Ливаном, через которые «Хезболла» переправляет вооружения.

Как передавало ИА Регнум, как минимум 19 человек погибли в результате новых ударов израильской боевой авиации по восточной части Ливана 30 октября. Атаке подверглись ферма Салиби и район Беднаел в Баальбеке. В первом случае жертвами стали 11 человек, в том числе три женщины. Ещё три человека пострадали.

26 октября в результате обстрела сектора Газа израильской армией погибли более 35 человек.

27 сентября израильская авиация нанесла удар по сирийской военной инфраструктуре в провинции Дамаск, возле границы с Ливаном. В результате атаки погибли пятеро сирийских военных.