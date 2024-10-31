Курск, 1 ноября, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в течение прошедших суток сбили в небе над восемью регионами РФ в общей сложности 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны от 31 октября.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале оборонного ведомства, в течение ночи российские военные обнаружили и уничтожили 21 БПЛА украинских войск, предотвратив попытки киевского режима атаковать объекты на территории России. Восемь БПЛА уничтожено над территорией Ростовской области, пять — в Курской области, три — в Волгоградской области, два — в Брянской области и по одному — в небе над Белгородской и Воронежской областями и над акваторией Чёрного моря.

В период с 18:20 до 23:00 по московскому времени ещё 35 украинских беспилотников силы ПВО сбили в Курской области, 18 — в Брянской области, шесть — в Белгородской области, пять — в Орловской области и три — над территорией Республики Крым.

Как передавало ИА Регнум, в течение суток 30 октября российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 39 БПЛА украинских войск над территорией РФ. В Белгородской области уничтожено 12 вражеских дронов, по семь — в Курской и Ростовской областях, четыре — над территорией Смоленской области, по три — в Орловской и Брянской области и ещё по одному — в Воронежской области и над акваториями Азовского и Чёрного морей.