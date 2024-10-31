Брянск, 1 ноября, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских формирований атаковал многоквартирный дом в Брянске, сообщил 1 ноября глава Брянской области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате нападения пострадал один житель. Глава региона пока не привёл подробности о состоянии пострадавшего. Богомаз также отметил, что на одном из этажей атакованного дома получили повреждения окна, балкон и фасад.

Губернатор добавил, что на место удара прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что в период с 20:30 до 22:00 мск силы противовоздушной обороны сбили 13 дронов ВСУ над Брянской областью. Ещё три беспилотника были уничтожены над регионом в в период с 22:00 до 23:00 мск. Всего с 20:30 и 23:00 мск над территорией регионов РФ российские военные обезвредили 51 БПЛА.