Москва, 31 октября, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток 30 октября перехватили и уничтожили над регионами России 39 беспилотных летательных аппаратов украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

ИА Регнум ранее информировало, что в ночное время 30 октября над территорией страны было обезврежено 23 дрона. Над Ростовской областью военные нейтрализовали семь БПЛА, над Курской — пять, над Смоленской — четыре, а также по три — в небе над Орловской и Брянской областями. Кроме того, один беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью.

Днём и вечером 30 октября силы ПВО уничтожили в Белгородской области ещё 11 дронов, а в Курской и Воронежской — соответственно два и один БПЛА. Ещё по одному беспилотнику удалось сбить над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября Минообороны РФ обнародовало информацию о том, что Вооружённые силы России уничтожили БПЛА украинских формирований возле побережья полуострова Крым. Он был замечен над акваторией Чёрного моря.