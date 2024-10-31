Москва, 31 октября, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Розыск мужа основательницы проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской Алексея прекращён, он продолжает участвовать в специальной военной операции (СВО) в рядах российской армии. Об этом 31 октября сообщила его адвокат Наталия Сальникова.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС Супруг блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский

«Розыск Алексея Блиновского прекращён, а уголовное преследование в отношении него приостановлено. Он продолжает нести службу по контракту», — рассказала она ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, Блиновский и его жена проходят по делу о неуплате налогов. 2 октября адвокаты сообщили, что погашено более 320 млн рублей налоговой задолженности из 1,15 млрд рублей.

В апреле Блиновский отправился в зону проведения спецоперации, в сентябре его привезли на допрос, в ходе которого боец рассказал, что бывший адвокат Эльман Пашаев обманул его на 45 млн рублей. Против Пашаева возбудили уголовное дело, мужа блогерши признали потерпевшим.

22 октября стало известно, что Блиновский стал снайпером. Он прошёл соответствующее обучение, поработал под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике и должен отправиться в расположение одной из бригад российской армии.