Москва, 2 октября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Юристы основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской погасили свыше 320 млн рублей налоговой задолженности из 1,15 млрд рублей. Об этом 2 октября сообщил один из правозащитников блогера Иван Морозов.

Юлия Морозова/ТАСС

«Из общего совокупного долга нашей доверительницы перед государством в размере 1 млрд 151 млн 722 тыс. рублей на сегодняшний день выплачено 320 млн 286 тыс. рублей ― это погашенная недоимка в полном объёме по НДФЛ», ― уточнил в беседе с «Известиями» Морозов.

Сейчас юристы занимаются погашением налога на добавочную стоимость. Морозов рассказал, что после погашения остатка основного долга — недоимки по НДС в размере около 587,665 млн рублей, останется выплатить штраф на сумму в 221 млн рублей и пени порядка 340 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест. Её обвинили в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, блогер и её теперь бывший супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону специальной военной операции.

Кроме того, блогершу обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. ФНС обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской наложили арест. Среди арестованного в рамках уголовного дела находятся более 10 земельных участков в Алуште и под Костромой.

В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд.

На судебном заседании 30 августа в Савёловском суде Москвы Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. При этом она заявила, что не занималась незаконной легализацией доходов и неправомерным оборотом платёжных средств, отметив, что операции, о которых идёт речь в документах уголовного дела, она не совершала.